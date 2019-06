Lkw-Fahrverbot in Spree-Neisse

Seit Mitte März ist die B169 für den Transitverkehr gesperrt. Ausgenommen ist der Lieferverkehr - also zum Beispiel Lkw, die Waren zu Supermärkten bringen. Seit der Sperrung passieren täglich rund 600 schwere Laster die Strecke. "Wir können also davon ausgehen, dass sich der Lkw-Verkehr auf dem gesperrten Streckenabschnitt um etwa 40 Prozent reduziert hat", bilanziert Steffen Streu, Sprecher des Verkehrsministeriums. Er ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Die B169 ist eine der wichtigsten Bundesstraßen in Südbrandenburg. Jeden Tag rollten bis zum Lkw-Fahrverbot gut 10.000 Autos und Laster über die Bundesstraße. Sie verbindet Südbrandenburg unter anderem mit Sachsen - und war bisher vor allem auch bei Lkw-Fahrern beliebt, die Autobahn-Mautgebühren sparen wollten.

Jahrelang hatten die Einwohner von Allmosen und Klein Oßnig für ein Lkw-Fahrverbot auf der B 169 gekämpft. Sie klagten über Lärm, Dreck und Schlafprobleme. In einem Gerichtsurteil wurde festgestellt, dass der Verkehrslärm an der B169 gesundheitsschädlich ist. Die Landkreise wurden zum Handeln aufgefordert. Seit Montag, den 18.03.2019, ist das Durchfahrverbot für Lkw in Kraft.