Autofahrer mit 3,9 Promille und Kleinkind an Bord gestoppt

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag in Peitz (Spree-Neiße) einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei teilte am Dienstag mit, die Beamten seien um 17 Uhr durch Zeugen verständigt worden, die einen Pkw-Fahrer festhielten. Laut Zeugenaussagen habe der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht.

Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,9 Promille ergeben. Im Pkw habe sich darüberhinaus ein Kleinkind befunden, das seinen Großeltern übergeben worden sei.

Der Führerschein des 32-jährigen Fahrers sei sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.