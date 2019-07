Seit Wochen fehlt der Regen im Süden Brandenburgs. Darum wird das Wasser in den Seen und Flüssen langsam knapp. Einige Flüsse oder Flussarme sind bereits jetzt ausgetrocknet, so zum Beispiel die Schwarze Elster kurz vor Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz).

Auf rund vier Kilometern ist der Fluss zwischen Kleinkoschen und Senftenberg ausgetrocknet. Ingeborg Dassler, die direkt am Ufer wohnt, schaut bereits seit Tagen auf das leere Flussbett.