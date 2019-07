Brand an Bahnanlage behindert Zugverkehr in Elbe-Elster

Die Feuerwehr muss am Samstagnachmittag einen Großbrand in Elbe-Elster löschen. Wie die Feuerwehrleitstelle Lausitz mitteilte, sind an der Bahnstrecke zwischen Falkenberg und Finsterwalde an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen.

Demnach hat offenbar ein defekter Zug Funken geschlagen und somit das Feuer an mehreren Stellen entfacht. Der Bahnverkehr zwischen Falkenberg und Finsterwalde wurde unterbrochen. Betroffen sind die Linien RE10 und RB43.

Wie lange die Löscharbeiten andauern, ist unklar.