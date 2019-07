Demnach ist es verboten, Wasser aus Gräben, Flüssen oder Seen zu entnehmen. Das Verbot gelte tagsüber von 6 bis 21 Uhr, in dieser Zeit sei die Verdunstung am stärksten.

Hintergrund der Einschränkungen ist die angespannte Wassersituation. So führe unter anderem die Spree in richtung Berlin bereits beunruhigend wenig Wasser. Auch Talsperren und andere Speicherbecken stoßen laut Landesumweltministerium an ihre Leistungsgrenzen.

Das Entnahmeverbot für Oberflächenwasser trete noch in dieser Woche in Cottbus und im Dahme-Spreewald-Kreis in Kraft, die weiteren Kreise folgen in der kommenden Woche. Auf Kleingärtner, die dennoch ihren Garten beispielsweise mit Spreewasser gießen, können Strafen von mehreren Tausend Euro zukommen.

Der Elbe-Elster-Kreis ist von dem Verbot nicht betroffen. Dort gebe es laut Kreisverwaltung bisher keine Notwendigkeit zu diesem Schritt.