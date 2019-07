Die Wasserqualität in der Schwarzen Elster hat sich offenbar leicht verbessert. Das teilte Dirk Gebhard, Dezernent des Landkreises Elbe-Elster, am Donnerstag mit. Demnach deute eine Wasserprobe darauf hin, dass der Zufluss sauren Wassers in den Fluss offenbar weniger geworden sei.

In der vergangenen Woche hatte der Anglerverband in dem Fluss zwischen Plessa und Wahrenbrück zahlreiche tote Fische gefunden. Der Landkreis hatte daraufhin die Wasserqualität überprüft und festgestellt, dass der pH-Wert zu niedrig, das Wasser also zu sauer sei. Am Donnerstag fand deshalb in Plessa ein Treffen von Landesbehörden, Kommunen und Betroffenen statt. Dort wurde auch bekannt, dass nun Aufbereitungsanlagen angeschafft werden sollen, die dem Flusswasser an verschiedenen Stellen Kalk zuführen. Die toten Fische an den Ufern sollen in den nächsten Tagen beseitigt werden.