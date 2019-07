"Fridays for Future"-Demo vor Leag-Zentrale in Cottbus

Unter dem Motto "Der Klimawandel kennt keine Ferien!" haben am Freitag Jugendliche in Cottbus gegen die Braunkohle protestiert - unter anderem vor der Zentrale des Bergbauunternehmens Leag. Es war die zweite "Fridays for Future"-Demo in Cottbus

Mehr als 100 Jugendliche und Erwachsene haben am Freitag in Cottbus gegen den Klimawandel protestiert und die Politik zum Handeln aufgefordert.

"Fridays for Future"-Demo in Berlin

Auch Jugendliche aus Berlin waren, begünstigt durch die Sommerferien, zu der "Fridays for Future" Demonstration nach Cottbus gekommen.

Es war bereits das zweite Mal, dass Jugendliche in Cottbus für mehr Klimaschutz warben. Die erste "Fridays for Future" Demo hatte Mitte März stattgefunden. Die "Fridays for Future" Bewegung war durch die schwedische Schülerin Greta Thunberg ins Leben gerufen worden. Sie hatte während der Dürre- und Hitzewelle im Sommer 2018 zum ersten Mal vor dem Schwedischen Reichstag protestiert.

Die von ihr dadurch ausgelösten "Schulstreiks für das Klima" sind inzwischen zu einer globalen "Fridays for Future"-Bewegung geworden. Erst vor einer Woche hatte die junge Schwedin zum zweiten Mal an einer Veranstaltung in Berlin teilgenommen und zu mehreren tausend Teilnehmern gesprochen.