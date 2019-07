Andreas Goebel: Die Getreideernte geht jetzt gut voran. Die Gerste ist runter, als nächstes ist der Roggen angedacht. Es sieht zwar alles sehr trocken draußen aus, aber die Körner sind nicht in jedem Fall schon erntereif. Wie brauchen eine Restfeuchte von 15 Prozent. Erst dann ist es lagerfähig und es gibt keine Abzüge vom Händler. Im Durchschnitt der letzten Jahre ernten wir 14 Tage früher als sonst. Die Ernte selbst ist nicht problematisch. Dadurch, dass die Trockenheit so immens zugeschlagen hat sind die Bestände auf den Feldern relativ sauber, das heißt die Ernte kann durch die Mähdrescher zügig vorangehen.

Die Futtersituation ist dramatisch aus. Mit jedem Tag ohne Regen ist mit weniger Futter zu rechnen. Wer den ersten Schnitt im Gras zeitig gemacht hat, konnte auch noch einen guten zweiten Schnitt machen. Aber dort, wo es nicht möglich war, ist die Futtersituation schon sehr prekär. Gerade dort, wo wir unsere Mutterkühe haben oder die Pferde auf den Weiden, da sieht es dramatisch aus. Da wächst nichts mehr, das ähnelt eher einer Wüste oder Savanne. Wir haben wieder eine Futterbörse eingerichtet, das heißt Regionen, die von der Trockenheit nicht so betroffen sind oder ihre Flächen in Niederungen haben sind aufgerufen, hier ihr Futter anzubieten. Wir versuchen uns zwar immer selbst zu helfen, die Problematik ist nur, dass die liquiden Mittel der Landwirte begrenzt sind. Wir kommen aus einem schlechten Jahr 2018. Da gab es schon Liquiditätsschwierigkeiten, schon da haben wir finanzielle Unterstützung vom Land und vom Bund erhalten. Das Geld ist weiterhin knapp. Viele Landwirte werden sicherlich darüber nachdenken, ihre Tierbestände weiter zu verkleinern.

Als diejenigen, die die Produkte herstellen, haben wir schon im letzten Jahr gemerkt, dass es keinen gravierenden Ansatz gibt, dass der Preis bei weniger Angebot steigt. Gerade in unserer Region wurde im letzten Jahr sehr wenig Getreide geerntet, in diesem Jahr gibt es so gut wie keinen Raps, aber an den Preisen ändert sich nichts. Die Preise dürften sich also gegenüber dem letzten Jahr auch nicht ändern.