Enttäuschung nach Aus für Batterieforschung in der Lausitz

Große Hoffnungen hat sich die Politik in der Lausitz gemacht, Standort der Batterieforschung zu werden und so 500 Millionen Euro Bundesmittel ins Land zu holen. Nun gehen Geld und Kapazitäten ins Münsterland. In Potsdam stößt das sauer auf.