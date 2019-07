Jobcenter in Cottbus

Nach dem Messerangriff auf eine Mitarbeiterin des Cottbuser Jobcenters ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Wochenende mit. Bei dem Angriff am Freitag war die Mitarbeiterin schwer verletzt worden. Ein Kunde und eine weitere Kollegin hatten offenbar Schlimmeres verhindert.

Messerangriff in Cottbuser Arbeitsagentur

38-Jähriger greift Mitarbeiterin an

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hat der Mann die Tat nicht bestritten. Als Motiv habe er angegeben, mit der Bearbeitung seines Falles unzufrieden gewesen zu sein.

Auch am Montag wurden weitere Spuren am Tatort gesichert und Zeugen befragt. Die Mitarbeiter des Jobcenters werden laut Behördenleiter Sven Mochmann psychologisch betreut. "Wir sind im Grunde genommen nicht dienstfähig", so Mochmann. "Wir sind dort mit Ersthelfern und anderen Maßnahmen dabei den Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat Unterstützung zu leisten", fährt er fort. Auch für ihn sei die Situation schwierig.