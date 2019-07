Niedrigwasser in Spree und Schwarzer Elster trotz Regen

Noch immer fehlt Wasser in der Spree und in der Schwarzen Elster. Die Niederschläge der letzten Tage haben nicht zu einer Entspannung geführt, lautet das Fazit der länderübegreifenden Arbeitsgruppe "Extremsitiuation" im Landesamt für Umwelt Brandenburg. In dem Gremium arbeiten die zuständigen Behörden der Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen zusammen.

So liegen die Abflüsse der Spree und der Schwarzen Elster noch immer im Niedrigwasserbereich. Zu Wochenbeginn flossen in der Spree am Unterpegel Leibsch nur zwei Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab. Normal wären zwölf Kubikmeter pro Sekunde.