App zeigt freie Parkplätze in Cottbus an

Die Ausbau der Stadt Cottbus zur "Smart City" hat erste sichtbare Auswirkungen: Am Donnerstag wurden Parkplätze in der Innenstadt mit Parksensoren ausgestattet. Autofahrer sollen so mit einer App schnell erkennen können, wo sich ein freier Parkplatz befindet. Bis September soll die gesamte Innenstadt mit der neuen Technik ausgestattet sein.



Die Grundlage für die Parkplatzsuche bildet eine App der Telekom. In der App wird angezeigt, wo sich freie Stellplätze befinden. Das Reservieren von Parkflächen ist hingegen nicht möglich. Die Angaben der freien Parkplätze sind daher tendenzielle Angaben, waren bei einem ersten Test aber zutreffend. Auch Parkgebühren können mit der App direkt und minutengenau bezahlt werden. Dieser Service kostet allerdings 1,99 Euro pro Monat.