Drei Körperspenden kommen in jeder Woche nach Guben, sechs werden in jedem Monat plastiniert. Rurik von Hagens beweist Humor im Umgang mit seiner Arbeit wenn er sagt: "wir haben genug Leichen im Keller."

An diesem Freitag besuchen Engländer das Plastinarium. Sie wollen sich nach ihrem Tod in Guben plastinieren lassen. Während ihres Besuches sehen sie das Labor, erleben die Präparatoren bei der Arbeit und erfahren, wie das Verfahren zum dauerhaften Haltbar machen funktioniert.

Die Leichen werden mit Formaldehyd haltbar gemacht, bevor sie plastiniert werden. Das ist ein langwieriger Prozess.

Für die Gäste aus Großbritannien sind es bemerkenswerte Einblicke an diesem Tag in Guben. "Es ist die Transparenz, die Ausbildung, das Verständnis des Körpers als ein faszinierendes Ergebnis dessen, wie wir Menschen mit unserem Körper und in unserem Körper leben" beschreibt eine Engländerin ihre Gedanken beim Gang durch das Labor in Guben.

Das Plastinarium existiert seit 2006 in Guben. Anfänglich gab es zum Teil heftige Diskussionen darum, ob Körper derart zur Schau gestellt werden können. Inzwischen hat sich das Unternehmen in der Neißestadt längst etabliert und gibt etwa 50 Mitarbeitern Arbeit.