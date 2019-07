Hedwig Fritsch und ihr Mann Peter sind blind. In ihrem Haus in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) und in ihrer Umgebung kommen sie gut zurecht. Sie kennen die meisten Straßen. Bei neuen Wegen machen sie sich Notizen am Computer, die sie später abrufen können. "Solche Wegbeschreibungen machen wir uns ständig", erklärt Hedwig Fritsch. "Es gibt Wege, die geht man nicht oft, dann merkt man sie sich nicht." Daher speichere sie Wege auf ihrem Rechner. Wenn sie beispielsweise Erledigungen in Senftenberg hat, hört sie sich ihre Notizen noch einmal an.

Die Textdateien werden auf einer Art MP3-Player abgespeichert und können vorgelesen werden. Diese Dateien wollten die Fritschs mit anderen Sehbehinderten teilen. Im vergangenen Herbst haben sie ihre Idee auf einem Workshop zur Barrierefreiheit vorgestellt, zu dem der Tourismusverband geladen hatte.