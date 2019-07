Wegen der anhaltenden Trockenheit sind bereits fünf der 34 Peitzer Teiche notabgefischt worden. In der kommenden Woche soll ein weiterer hinzukommen. Das teilte der Geschäftsführer der Teichgut Peitz GmbH, Gerd Michaelis, dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage mit. Die Peitzer Teiche sind vor allem für den Peitzer Karpfen bekannt.

Die Situation in den Teichen sei bereits schlechter gewesen als im vergangenen Jahr, habe sich durch den Regen am vergangenen Wochenende aber etwas entspannt, so Michaelis. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sehe die Lage gut aus, versichert er. Andere Teichwirte in der Region hätten hingegen deutlich weniger Wasser.

Hält die aktuelle Hitzeperiode ohne Niederschlag weiter an, könne laut Michaelis knapp ein Drittel der Wassermenge in den Teichen verdunsten. Damit reduziert sich der Sauerstoffgehalt für die verbliebenen Fische drastisch.