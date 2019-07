In Forst (Spree Neiße) sind am Samstag bei einer Störung eines Fahrgeschäfts vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, ereignete sich das Unglück während der Rosengartenfesttage an einem sogenannten Freifall-Turm. Gegen 20:30 Uhr sei es zu einem Druckabfall aufgrund eines Risses in der Hydraulik gekommen. Die Sitze des Fahrgeschäftes seien daraufhin aus knapp zwei Metern herabgestürzt.

Vier Kinder und Jugendliche hätten sich bei dem Unfall Stauchungen und Prellungen zugezogen. Am Sonntag sei das Fahrgeschäft wieder freigegeben worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.