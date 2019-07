Der Wassermangel im südlichen Brandenburg ist in diesem Jahr schlimmer als im Dürresommer 2018. Daher darf in zahlreichen Landkreisen kein Wasser mehr aus den Gewässern entnommen werden. Wer es dennoch macht, muss kräftig zahlen.

Ausgenommen von dem Verbot sind Grundwasservorräte aus privaten Brunnen. Zudem ist es in einigen Landkreisen erlaubt, Wasser mit Gefäßen per Hand zu schöpfen. Doch auch hierbei wird zur Zurückerhaltung aufgerufen. Die jetzigen Einschränkungen gehen dem Leiter der Abteilung Wasser im Brandenburger Umweltministerium, Kurt Augustin, nicht weit genug. Auf Anfrage von rbbI24 sagte er: "Ich hätte ein generelles Verbot konsequent gefunden, aber das entscheiden die Wasserbehörden vor Ort. Dennoch brauchen wir jeden Tropfen."

Die Schwarze Elster (Oberspreewald-Lausitz) ist beinahe ausgetrocknet und auch andere Gewässer im südlichen Brandenburg leiden unter einem akuten Wassermangel. Deshalb haben zahlreiche Landkreise die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern inzwischen untersagt - darunter Oberspreewald-Lausitz, Cottbus, Dahme-Spreewald sowie Spree-Neiße. Das Verbot gilt von Samstag an für die Zeit zwischen 6 und 21 Uhr und erstreckt sich auf sämtliche offenen Gewässer. Demnach ist es nicht gestattet, mithilfe von Pumpvorrichtungen Wasser aus Flüssen, Gräben oder Seen zu entnehmen.

Laut dem Brandenburger Umweltministerium fehlen derzeit 30 Millionen Kubikmeter Wasser. Augustin zufolge dürften die Vorräte in zwei bis zweieinhalb Monaten erschöpft sein. "Danach bekommen wir erhebliche Probleme", erwartet der Experte. Daher habe die Trinkwasserversorgung derzeit die oberste Priorität. Noch sei sie zwar nicht eingeschränkt, Augustin ermahnt aber zur Selbstkontrolle: "Ich sollte mir genau überlegen, ob ich an heißen Tagen zweimal duschen muss." Auch der heimische Rasen dürfe ruhig braun und das Auto ungewaschen sein, so der Wasserexperte. "Jeder sollte überprüfen, wann er wirklich Wasser benötigt."

Zwischen Kleinkoschen und Senftenberg liegt die Schwarze Elster bereits auf einer Strecke von vier Kilometern gänzlich trocken. "An dieser Stelle des Flusses können wir nichts ändern und etwa Wasser zugeben", sagt Augustin. Auch der Spree mangelt es an Durchfluss. Durch einen hohen Grad an Verdunstung kommt in Berlin kaum noch etwas vom Wasser an. Dort müsse allerdings ein gewisser Mindestabfluss gehalten werden, damit die Sulfatwerte nicht steigen.

Der Dürresommer 2018 und das anhaltend warme Wetter mit wenigen Niederschlägen haben die Situation in den Gewässern verschärft. "In diesem Jahr ist es sogar noch schlimmer als im Vorjahr", so Augustin, "denn auch der Winter war zu trocken". Und eine Entspannung der Situation ist vorerst nicht in Sicht. "Wir bräuchten vier Wochen lang Dauerregen, damit sich der Grundwassermangel der vergangenen zehn Jahre wieder erholt", so Augustin. Es müsse unbedingt regnen.

