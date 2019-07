Borschützer See bei Mühlberg

Ein seit mehreren Tagen vermisster Segler aus dem Landkreis Elbe-Elster ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Polizei sucht nach Vermisstem im Borschützer See

Der 55-jährige Segler war am vergangenen Donnerstag vermutlich mit seinem Segelboot auf dem Borschützer See bei Mühlberg gekentert und danach nicht wieder aufgetaucht. An der Suche waren sowohl die Feuerwehr, als auch die Polizei mit einem Hubschrauber beteiligt. Später war dann auch zusätzlich ein Echolot für die Suche genutzt worden.

Von der Untersuchung der Leiche erhoffen sich die Ermittler nun Erkenntnisse über die Todesursache.