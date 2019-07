Der Landkreis Elbe-Elster hat am Freitag mit sofortiger Wirkung die Entnahme von Wasser mittels Pumpen aus allen Oberflächengewässern untersagt.



Der Landkreis reagiert damit auf die anhaltende Trockenheit. Viele Gewässer im Kreis führten derzeit nur noch wenig Wasser, erklärte der Kreis.

"Aufgrund der extremen Dürre im vergangenen Jahr und bisher ungenügender Niederschläge konnte keine Entspannung der Niedrigwassersituation in Grund- und Oberflächengewässern eintreten", heißt es in der Begründung der Allgemeinverfügung. Mittlerweile hätten Flüsse und Seen im Kreis aufgrund der Verdunstung und des fehlenden Zulaufs kritische Pegel erreicht.

Zuvor hatten bereits die anderen Landkreise im Süden Brandenburgs, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und die kreisfreie Stadt Cottbus ähnliche Verfügungen erlassen.