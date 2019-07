Bahnreisende aus dem Süden Brandenburgs müssen sich auch am kommenden Wochenende auf Zugausfälle bei der Deutschen Bahn einstellen. Das sagte Bahnsprecher Burkhard Ahlert dem rbb auf Nachfrage. Der Grund für die Ausfälle seien verschiedene Schwerpunkte, an denen verstärkt Züge eingesetzt werden. Dadurch würden Lokführer auf bestimmten Strecken fehlen.



In den nächsten Tagen will die Bahn bekanntgeben, welche Strecken und Züge von den Ausfällen betroffen sind. Erst am vergangenen Wochenende waren über 40 Züge in der Region ausgefallen.