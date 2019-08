Unwetter: Züge in der Lausitz fahren mit Verspätung

Wegen des starken Unwetters am Sonntagabend und teilweise am Montagmorgen in Sachsen ist es zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr nach Brandenburg gekommen.

Probleme gab es unter anderem auf den Linien RB31 zwischen Elsterwerda und Dresden und RB65 zwischen Zittau und Cottbus. Der RE18 von Dresden nach Cottbus hatte zwischenzeitlich Verspätungen von über einer Stunde.

Am Vormittag gab es bei vereinzelten Zügen weiter Einschränkungen. Die Bahnreisenden werden auf den Bahnsteigen über Lautsprecherdurchsagen informiert.