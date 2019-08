17 Jahre nach dem ersten Spatenstich steht der Barbarakanal im Lausitzer Seenland vor der Freigabe. Ende September könnten die ersten Boote vom Geierswalder in den Partwitzer See und in die Gegenrichtung schippern, kündigte Uwe Steinhuber, Pressesprecher der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), im Gespräch mit rbb|24 an.

Am Freitag werde dafür mit dem Zweckverband Laustizer Seenland Sachsen eine Nutzungsvereinbarung unterzeichnet.