Blaualgen in weiterem Cottbuser Badesee

In Cottbus sind in einem weiteren Badesee Blaualgen festgestellt worden. Auch im Madlower Badesee wurden die für Menschen giftigen Bakterien entdeckt, wie die Stadtverwaltung am Freitag nach Kontrollen mitteilte.

Am Madlower Badesee seien entsprechende Hinweisschilder aufgestellt worden. Demnach sollte im See derzeit nicht gebadet werden. Auch vor dem Spielen in Wassernähe wird gewarnt.

Zuvor wurde eine Belastung im Branitzer See festgestellt. Dort gilt seit Juli eine entsprechende Warnung.