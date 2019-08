"Wir lernen, was wirklich wichtig ist im Leben"

Zehn Jahre Hospiz in Lauchhammer

Seit zehn Jahren begleitet das Hospiz in Lauchhammer seine Gäste in den Tod. Um diesen zu verarbeiten, haben sich die Mitarbeiter Rituale geschaffen. Im Umgang mit den Patienten lernen sie einiges, zum Beispiel was im Leben wirklich wichtig ist. Von Anja Kabisch