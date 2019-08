Fontane-Jahr in Brandenburg

Vor exakt 160 Jahren besuchte Theodor Fontane den Spreewaldort Lübben. Besonders die zahlreichen blühenden Oleander-Sträucher vor den Häusern begeisterten den Dichter. Seine Eindrücke kann man nachlesen.

Auf der Internetseite der Stadt [externer Link] wird der berühmte Schriftsteller so zitiert: "Alles ist hier grün und rot, nicht bloß die Lübbener Jäger, die eben zu einem Appell zusammentreten, sondern auch die Stadt selber. Jedes Haus nämlich versteckt sich hinter blühenden Oleanderbäumen, die hier in einer Pracht und Fülle sich durch die Straßen ziehen, daß die Berliner Kugelakazie in der Rückerinnerung fast noch steifer und häßlicher wird, als sie ohnehin schon ist (...)."



Die Stadtverwaltung forderte am Dienstag die Bürger anlässlich des Reiseberichts auf, Oleander-Sträucher vor die eigenen Haustüren zu stellen und mit einem Fontane-Zitat abzulichten. Viele Lübbenerinnen und Lübbener machten mit.