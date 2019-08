Wegen eines Wohnhausbrandes im Cottbuser Ortsteil Branitz kommt es im gesamten Stadtgebiet zu starker Rauchbelästigung.

Wie die Regionalleitstelle Lausitz am Montagabend in einer Gefahreninformation mitteilte, sollten Anwohner Fenster und Türen schließen, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Wie die "Lausitzer Rundschau" berichtet, ist am Montagnachmittag in dem Wohnhaus ein Blitz eingeschlagen. Dabei hätte das Schilfdach des Hauses Feuer gefangen, anschließend sei das Haus in Flammen aufgegangen. Eine Anwohnerin konnte gerettet werden, verletzt wurde laut des Berichts niemand.