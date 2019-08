Der Chef der Cottbuser Tafel, Kai Noack, zeigte sich am Montag fassungslos über die Rücksichtlosigkeit gegenüber gemeinnützigen Organisationen. "Ich frage mich immer mehr: Was ist mit unserer Gesellschaft los, wo leben wir? Unsere Arbeit machen wir für bedürftige Menschen in der Region. Dann noch bestohlen zu werden ist für mich ein Unding", so Noack.

Der Diebstahl war ehrenamtlichen Helfern am frühen Morgen aufgefallen, als sie verschiedene Supermärkte anfahren wollten. Die Tafel sei jetzt nicht mehr in der Lage alle Supermärkte anzufahren, meint Noack. Nun müsse ein Notfallplan her, andere Tafeln in der Trägerschaft der Cottbuser Tafel würden nun gefragt, ob sie mit einem Fahrzeug aushelfen können. "Aber das kann natürlich keine Dauerlösung sein", so Kai Noack.