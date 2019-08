Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat am Donnerstagmorgen überraschend eine großangelegte Übung der Rettungskräfte angekündigt. Danach soll es in Lübbenau auch eine Evakuierung geben.

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz führt am Donnerstag in Lübbenau eine großangelegte Evakuierungsübung durch. Mit der Übung solle geprobt werden, wie ein simulierter Schadensfall unter realen Bedingungen bewältigt werden kann, teilte der Landkreis am Morgen mit.



Wegen der Übung soll es nach ersten Informationen eine Evakuierung im Stadtgebiet Lübbenau/Neustadt geben. Eine entsprechende Aufforderung werde durch die Polizei kontrolliert und durchgesetzt, hieß es weiter. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz wird auch die Feuerwehr in die Übung einbezogen.