In zwei Jahren sollen am See Boote gebaut werden

In zwei Jahren sollen am Sedlitzer Nord-Ufer Boote gebaut werden. Das hat die Stadt Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin angekündigt. Im künftigen Gewerbegebiet am Sedlitzer See sollen Boote gebaut und gewartet werden.



Die Pläne für ein Gewerbegebiet mit maritimer Produktion gibt es schon seit 20 Jahren. Auch eine Wohnanlage soll entstehen.

Der Sedlitzer See gehört zum Lausitzer Seenland. Derzeit hat er noch nicht seinen Höchstwasserstand erreicht. Erst wenn die Bauarbeiten unter anderem für das Gewerbegebiet abgeschlossen sind, soll die Flutung des ehemaligen Tagebaus Sedlitz abgeschlossen werden.