Strand am Senftenberger See vorübergehend gesperrt

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LGBR) und der Landkreis Oberspreewald Lausitz haben einen Strand am Senftenberger See bei Großkoschen gesperrt. Das teilte das Amt am Freitag mit. Entsprechende Hinweisschilder seien bereits aufgestellt worden. Betroffen ist ein Bereich im Umkreis von 50 Metern um einen Wasserpark. Der Grund seien Sicherheitsbedenken.

Bereits im letzten Jahr musste der See wegen Rutschungen an einer Insel komplett gesperrt werden. Daraufhin wurden Teile der Insel und Uferbereiche verdichtet.

Der Betreiber des Wasserparks am Senftenberger See allerdings erklärte, dass die Sperrung lediglich so lange gelte, bis die "visuelle Abnahme" durch die Untere Wasserbehörde erfolgt sei. Sie habe aus personellen Gründen seitens der Wasserbehörde noch nicht stattfinden können, sagte er dem rbb. Er habe von der Behörde die Information erhalten, dass nichts dagegen spreche, den Park zu betreiben. Der Wasserpark war erst vor wenigen Wochen, am 9. Juli, eröffnet worden.