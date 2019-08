Der „Steh-Auf-Preis“ der privaten F.C. Flick-Stiftung geht in diesem Jahr an die Initative "Cottbus ist bunt!" Die Auszeichnung wurde am Donnerstag in der Staatskanzlei in Potsdam verliehen. Der Preis ehrt das besondere Engagement von Einzelpersonen, Gruppen oder Initiativen für Demokratie und Humanität. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Für den Preis gingen 96 Bewerbungen bei der F.C. Flick-Stiftung ein.