Unfalltod in Cottbus im April 2017

Der Unfalltod einer ägyptischen Studentin im April 2017 in Cottbus wird am 12. September vor dem Cottbuser Amtsgericht verhandelt. Das teilte am Freitag ein Gerichtssprecher mit. Angeklagt ist ein zum Zeitpunkt des Vorfalls 20 Jahre alter Mann. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.