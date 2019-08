Riesengaudi in Bischdorf

Teichfahren ist in Bischdorf Tradition: Auf Pfählen und über Hindernisse geht es über das Gewässer - mit Rädern. Jetzt laufen in dem Dorf zwischen Calau und Lübbenau die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe an diesem Wochenende. Von Daniel Friedrich