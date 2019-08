Wölfe in der Lausitz

Auf dem Radweg von Briesen (Spree-Neiße) nach Sielow (Cottbus) existiert seit einigen Tagen ein Hinweisschild: "Achtung! Wolf-Streifgebiet, Hunde anleinen, Kinder beaufsichtigen!".

Es ist an einen Baum angeschraubt. Und es ist illegal, bestätigt der zuständige Revierleiter in der Oberförsterei Cottbus. Unklar ist, wer dieses Schild angebracht hat. Es soll in den nächsten Tagen entfernt werden.