Auf dem Biohof Auguste in Kolkwitz (Spree-Neiße) haben zwei Hunde rund 160 Gänse getötet. Wie der Betreiber des Hofes berichtet, waren die Hunde in der Nacht zum Mittwoch in das Gänsegatter eingedrungen. Der wirtschaftliche Schaden soll mindestens 17.000 Euro betragen. Hinzu kommt der Schock für die Mitarbeiter. Die Lebenshilfe betreibt den Biohof überwiegend mit Menschen mit Beeinträchtigungen.

Die Mitarbeiter haben nun eine Krankenstation eingerichtet, auf der sie versuchen wollen, rund 60 Tiere wieder gesund zu pflegen. Allerdings werden die meisten von ihnen nicht überleben. Denn die meisten können sich nicht bewegen, werden von Angestellten zum Wasser- und Futtertrog getragen, "in der Hoffnung, dass die Kraft noch ausreicht, dass sie Futter und Wasser aufnehmen", so Tosch.

Wie die Hunde in die Anlage gekommen sind, ist unklar. Möglicherweise durch eine kleine Kuhle unterm Zaun. Die beiden Tiere waren bislang unauffällig, bestätigt Mathias Klinkmüller von der Gemeinde Kolkwitz. Das Ordnungsamt hat noch am Mittwoch mit dem Biohof und dem Hundehalter gesprochen. Die Berner Sennenhunde würden eigentlich als gutmütig und nicht aggressiv gelten. "Wie jetzt mit den Hunden verfahren wird, ist deshalb auch noch offen." Es gebe jetzt eine Prüfung, die Hunde befinden sich beim Halter.

Bei der Weihnachtsgansbestellung wird es nun einen Engpass geben, heißt es vom Biohof. Der jetzige Verlust betrage über zehn Prozent des Gänsebestands.

Was für die Mitarbeiter aber zur Zeit schwerer wiegt, ist die Ausnahmesituation der zum Teil psychisch behinderten Mitarbeiter, die die Tiere von Anfang an betreut haben. "Wir brüten ja selbst die Tiere aus, ziehen sie dann groß", sagt Biohofleiter Tosch. Die Mitarbeiter leiden unter dem Ereignis, sagt auch Swensson. Sie glaubt, "dass so ein Ereignis auch nicht so schnell aus den Köpfen heraus zu bekommen ist.