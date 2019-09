Nach Misshandlungsvorwürfen in der Jugendeinrichtung "Neustart" in Jänschwalde (Spree-Neiße) hat sich am Mittwoch der Betreiber Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) geäußert. Körperliche Gewalt sei weder in der Erziehung vorgesehen, noch gestattet heißt es in einer Pressemitteilung des ASB Lübben. Am Wochenende waren Vorwürfe bekannt geworden, dass in der Einrichtung Kinder und Jugendliche drangsaliert und eingesperrt worden sein sollen.