Schulkinder hatten Träume aufgeschrieben - Regisseur sucht nach Senftenberger Kindern von 1984

24.09.19 | 14:10 Uhr

Geräte, mit denen man in Minuten das Schulwissen von zehn Jahren lernen kann, oder bepflanzte Neubaudächer - das waren Visionen und Wünsche, die im Jahr 1984 von Schulkindern aus Senftenberg aufgeschrieben wurden. "Stellt Euch vor, Ihr seid im Jahre 2000 Bürgermeister von Senftenberg. Was würdet Ihr tun?", waren sie gefragt worden - und die Antworten wurden Teil des Programmhefts zum Theaterstück "Stadt ohne Liebe". Nun sucht der Regisseur von damals, Günter Jeschonnek, für ein neues Projekt diese Kinder von 1984. Ihnen will er die Frage stellen: Was ist aus ihren Träumen nach dem Mauerfall geworden?

35 Jahre alte Ideen ganz aktuell

"Wenn ich heute diese Texte der Schülerinnen und Schüler lese - die sind so aktuell, die passen auf heute", sagte Jeschonnek dem rbb. Als Beispiel nannte er das Thema Klimaschutz. Ein Schüler der 6r aus der damaligen Anton-Saefkow-Oberschule in Senftenberg hatte beispielsweise geschrieben: "Die Fabriken müssten eine doppelte Entschwefelung haben, damit unsere Luft sauberer wird." Andere Visionen waren, dass Schornsteine mit Filteranlagen ausgestattet sein würden und dass eben auf allen Neubauhäusern Dachgärten angelegt werden, in denen "Blumen, Gräser und Kirschsträucher" blühen.

Mit den Kindern in der Schule gesprochen hatte 1984 der Dramaturg des Theaterstückes, Thomas Teubner. Er kam mit jeder Menge Material zurück, erinnert sich Jeschonnek. "Er war damals ganz begeistert von dieser Klasse." Denn die Kinder hatten noch mehr Ideen - beispielsweise technische Neuerungen: ein vollautomatisches Theater oder eine Station, von der "jeder mit einer Rakete auf den Mond fliegen darf". Aber auch schnell realisierbare (und trotzdem weiterhin aktuelle) Ideen hatten die Schüler: "Hundehalter würde ich verpflichten, die Verunreinigungen ihrer Lieblinge selbst von der Straße zu beseitigen, wie in England."

Infos und Kontakt Sollten Sie Kontakt zu Schülern der damaligen 6r der Anton-Saefkow-Oberschule in Senftenberg haben, bittet der Regisseur Günter Jeschonnek um Ihre Hilfe. KONTAKT guenter.jeschonnek(at)online.de oder Service-Telefon

