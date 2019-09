Das baufällige Bürgerhaus in Spremberg (Spree-Neiße) soll so schnell wie möglich komplett freigezogen werden. Das ist das Ergebnis einer Beratung der Stadt am Freitag, schreibt Bürgermeisterin Christine Herntier in einer Mitteilung. Sie hatte am Mittwoch den Stadtverordneten mitgeteilt, dass das erst 2008 sanierte Haus Statikprobleme hat .

Konkret beschloss die Stadt am Freitag, dass das Bürgerbüro in den alten Zooladen auf der Ecke Schlossstraße/Bahnhofstraße ziehen wird. Außerdem soll die alte Schule in Trattendorf wieder fit gemacht werden. Sie wird einen Teil der Verwaltungsangestellten aufnehmen. Sitzungen der Ausschüsse und Stadtverordneten werden im Ratsaal beziehungsweise dem Bürgerhaus Haidemühl abgehalten.

Unklar ist noch, was mit der Tourist-Information und der Bäckerfiliale passieren soll. Hier gibt es in der kommenden Woche weitere Gespräche. So soll das Bürgerhaus in Kürze komplett leergezogen sein und danach die sogenannte Erstsicherung beginnen.