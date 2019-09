Mit einer Großrazzia sind Zoll und Polizei am Mittwochabend in Elsterwerda (Elbe-Elster) gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Männer. Sie sollen illegale Arbeitskräfte aus Albanien und Mazedonien nach Deutschland gebracht und in der Gastronomie beschäftigt haben. Den Lohn sollen sie dann selbst einbehalten haben, anstatt ihn den Arbeitern auszuzahlen.