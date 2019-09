Auf dem Hühnerhof Ehlego in Roggosen (Spree-Neiße) ist am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der betroffene Bereich ist rund 2.000 Quadratmeter groß, sagte die Leitstelle Lausitz dem rbb. Tiere waren demnach nicht in Gefahr.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 30 Fahrzeugen an. Am Abend war der Brand zwar noch nicht gelöscht, aber bereits unter Kontrolle, wie ein Sprecher mitteilte.