In Groß Beuchow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist am Samstag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden Beamte gerufen, weil ein Pkw "in voller Ausdehnung" brannte. Nach dem Löschen der Flammen sei im Fahrzeug eine unbekannte, leblose und stark verbrannte Person gefunden worden. Das Auto sowie Spuren seien von den anwesenden Polizisten sichergestellt worden.

Die Klärung der Umstände sowie die identifizierung des derzeit unbekannten Opfers seien gegenwärtig Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, heißt es von der Polizei.