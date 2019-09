Immer wieder hat es in der Lieberoser Heide gebrannt. Gut 1.000 Hektar Heide und wertvolle Moore wurden zerstört. Damit die Feuerwehr künftig schneller handeln kann, werden seit Dienstag Löschbrunnen gebaut.

In der Lieberoser Heide haben am Dienstag Bohrungen für einen Löschbrunnen begonnen. Fünf weitere sollen in den kommenden Wochen folgen. Die Löschbrunnen sollen den Feuerwehren bei künftigen Bränden die Arbeit erleichtern. Weil die Lieberoser Heide ein ehemaliger Truppenübungsplatz und noch immer zu großen Teilen munitionsbelastet ist, können die Feuerwehren Brände oft nur vom Waldrand aus löschen.