Bange Blicke auf den Pegel des Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz): Derzeit liegt der Wasserstand nur noch 14 Zentimeter über dem krtischen Wert von 98,3 Meter über Normalhöhennull. Als vor einem Jahr ein Teil der Insel im See weggerutscht war, wurden 97,7 Meter gemessen. Ausgiebiger Regen ist in den kommenden Tagen nicht in Sicht.