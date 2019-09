Nach den Missandlungsvorwürfen und Ermittlungen hat sich in der Kinder- und Jugendeinrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Jänschwalde (Spree-Neiße) offenbar Einiges getan. Das hat eine unangekündigte Kontrolle der Heimaufsicht auf Anweisung des Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ergeben, teilt das Ministerium mit. Die Kontrollen zielten vor allem darauf ab, ob in der offenen Einrichtung die Freiheit der Bewohner eingeschränkt wird.

In der Einrichtung seien "deutliche Änderungen vorgenommen worden", teilte das Ministerium mit. Demanch sei Milchglasfolie an den Fenstern entfernt und durch Gardinen ersetzt worden. "Die feste Verankerung der Stühle am Boden wurde entfernt. Die Schränke in den Aufnahmezimmern sind für die untergebrachten Kinder und Jugendlichen inzwischen frei zugänglich und nicht mehr verschlossen." Die Türen der Einrichtung seien nicht verschlossen gewesen. Dazu hätten die Fachkräfte vor Ort angegeben, dass das bisherige umstrittene Aufnahmeverfahren nicht mehr praktiziert werde.

Mit dem unangekündigten Besuch sei die Prüfung der Vorwürfe allerdings nicht abgeschlossen. Es bedürfe einer weiteren, intensiven Aufklärung. Der Betreiber, die ASB in Lübben, hatte am Mittwoch klargestellt, dass körperliche Gewalt in der Einrichtung nicht praktiziert werde und man eng mit den Behörden bei der Aufklärung zusammenarbeiten werde.