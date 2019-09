Oreo Mittwoch, 25.09.2019 | 14:18 Uhr

Nix ungewöhnliches - ich habe auch mal weit hinter einem Radler, der neben seiner Freundin fuhr kurz hupt, da ich nur vorbei wollte und auch noch weit genug entfernt war - also war alles okay - war interessant: der trat richtig in die Pedalen und auf einem Parkplatz drohte er mir mehrfach Prügel und diverse andere Sachen an, kurvte ums Auto und meinte, einen auf dicke Hose zu machen.

Als ich ausstieg um von seinem Angebot Gebrauch zu machen ist er abgehauen. Ich habe ihn die ganze Zeit angelächelt.

Ich fahre auch viel mit dem Rad - aber Idioten beiderseits gibts - jedoch ist die Hemmschwelle entremst gesunken - ich frage mich, wie lange das noch gut geht - durch die (a)soziale Medien wird das Ganze ja noch angeheizt und bei dem Urteil in Sachen Fr. Künast ist es nicht mehr weit her, bis sich Selbstjustiz etabliert.