Weltmeisterschaft der Zweispänner startet in Drebkau

Sie heißen Imposant, Idealist und Incredible Wonder Boy - und schocken kann sie wohl kaum was: Bei der Weltmeisterschaft der Zweispänner ab Mittwoch in Drebkau müssen die Kutschpferde scharf um Hindernisse steuern oder durch Pfützen jagen.