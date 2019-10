Nach dem Überfall auf eine Bäckerei in Forst (Lausitz) hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte seien die mutmaßlichen Täter bereits am Donnerstagabend gestellt worden. Es handele sich um drei Männer aus der Region im Alter von 23, 29 und 51 Jahren. Sie sollen am Donnerstagmorgen die Angestellten der Bäckerei beraubt haben.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Cottbus haben weitere Ermittlungen aufgenommen.