dpa/Frank May

Zwei Bewaffnete überfallen eine Bäckerei in Forst

In Forst (Spree-Neisse) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine Bäckerei überfallen worden.



Zwei unbekannte Täter hatten nach Polizeiangaben gegen halb vier die Lieferanten der Bäckerei überfallen und sie offenbar mit zwei Pistolen bedroht.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter nur einen geringen Geldbetrag erbeuten, weil sie nicht in den Tresor der Bäckerei kamen. Das mutmaßliche Fluchtauto wurde später nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt in Groß-Schacksdorf entdeckt.

Verletzt wurde bei dem Überfall nach Polizeiangaben niemand. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.