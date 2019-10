Während der Sprengung einer 500 Kilo-Fliegerbombe in Ruhland am Donnerstag liegt nahezu die gesamte Stadt im Sperrkreis. Mehr als 2.000 Einwohner sind betroffen. Der Bombenfund führt schon vorab zu Zugverspätungen in Südbrandenburg.

In Ruhland (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) soll am Donnerstag eine 500 Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Die Bombe war am Dienstag bei der planmäßigen Suche nach Sprengmitteln im Zuge von Bauarbeiten am Bahnhof der Stadt entdeckt worden.

Da die Bombe nicht transportabel und stark beschädigt, ist wird nur ein Versuch der Entschärfung unternommen. Sollte dieser misslingen wird die Bombe kontrolliert gesprengt. Ein Großteil der Stadt liegt dabei im Sperrkreis.