Supermarkt in Wildau

In Wildau (Dahme-Spreewald) hatten Diebe offenbar Heißhunger auf Schokolade: Ein 43-Jähriger wurde auf frischer Tat ertappt, als er am Montag aus einem Supermarkt 266 Tafeln Schokolade stehlen wollte. Das teilte die Polizeidirektion Süd am Dienstag mit.

Der mutmaßliche Dieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden und wurde vorläufig festgenommen. Ein zweiter mutmaßlicher Täter flüchtete. Er konnte bisher noch nicht aufgespürt werden.